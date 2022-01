“Dopo 10 anni insieme ci separiamo”: l’amata coppia vip lo annuncia così (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo dieci anni di vita insieme e due figlie, l’amatissima coppia vip annuncia la separazione con una nota ufficiale: fan increduli. Non tutti i grandi amori riescono a superare la sfida del tempo che passa. E’ il caso di una delle coppie più belle e amate del mondo dello show business che ha iniziato il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 18 gennaio 2022)diecidi vitae due figlie, l’amatissimavipla separazione con una nota ufficiale: fan increduli. Non tutti i grandi amori riescono a superare la sfida del tempo che passa. E’ il caso di una delle coppie più belle e amate del mondo dello show business che ha iniziato il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - borghi_claudio : Un altro che dopo due anni comincia a guardare i dati. Il sospetto di Crisanti sui numeri: '40 morti in terapia in… - Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - ditron99 : RT @saldispe: @Gitro77 La pandemia avrebbe potuto far capire a molti cosa è diventato realmente il nostro SSN dopo 30 anni di politiche e… - gogo_gogy : RT @FabioMelloGrand: Dopo 50 anni insieme, hanno impedito a mia madre di dire addio al suo amore. È un vuoto, un dolore, che si porterà fin… -