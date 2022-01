“Dopo 10 anni insieme, ci separiamo”: il comunicato di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (Di martedì 18 gennaio 2022) Da tempo i fan avevano intuito che qualcosa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi non andasse bene: le vacanze separati, la distanza nei social, le ultime interviste a Hunziker. Ora, con un comunicato rilasciato ad ANSA, i due hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“, scrivono Michelle Hunziker e Tomaso Trussarsi nel comunicato stampa congiunto ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 18 gennaio 2022) Da tempo i fan avevano intuito che qualcosa traTrussarsi non andasse bene: le vacanze separati, la distanza nei social, le ultime interviste a. Ora, con unrilasciato ad ANSA, i due hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. “10, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“, scrivonoTrussarsi nelstampa congiunto ...

