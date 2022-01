Donne e potere, Mentana sferza la sinistra: «Quelle al vertice in Europa sono tutte di destra» (Di martedì 18 gennaio 2022) Donne e sinistra, quasi una tautologia in Italia. Fateci caso: non c’è confronto, dibattito o convegno in cui i goscisti, specie se maschi, non invocano più spazi per l’altro sesso. Di alternanza uomo-donna e quote-rosa parlano praticamente sempre. Peccato, però, che spesso il loro impegno si fermi alle parole. Ascoltare, per credere, i radiofonici “Cento secondi con Enrico Mentana” trasmessi stamattina a commento dell’elezione della maltese Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo. Il direttore del Tg La7 non ha potuto fare a meno di sottolineare come per la prima volta vi siano tre Donne – oltre alla Metsola, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde – al vertice delle più importanti istituzioni europee: Parlamento, Commissione, Banca Centrale. Mentana cita Metsola, Von ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022), quasi una tautologia in Italia. Fateci caso: non c’è confronto, dibattito o convegno in cui i goscisti, specie se maschi, non invocano più spazi per l’altro sesso. Di alternanza uomo-donna e quote-rosa parlano praticamente sempre. Peccato, però, che spesso il loro impegno si fermi alle parole. Ascoltare, per credere, i radiofonici “Cento secondi con Enrico” trasmessi stamattina a commento dell’elezione della maltese Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo. Il direttore del Tg La7 non ha potuto fare a meno di sottolineare come per la prima volta vi siano tre– oltre alla Metsola, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde – aldelle più importanti istituzioni europee: Parlamento, Commissione, Banca Centrale.cita Metsola, Von ...

