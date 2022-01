Dieta contro endometriosi, in un libro i consigli per ridurre sintomi (Di martedì 18 gennaio 2022) ‘Curare’ l’endometriosi anche a tavola. Modificare le proprie abitudini alimentari e, in generale, il proprio stile di vita, per abbassare i livelli di infiammazione del nostro organismo, è centrale per ritrovare un nuovo equilibrio che permetta al corpo, ma anche alla mente, di orientarsi verso un nuovo stato di benessere. E’ questo il principio alla base del libro ‘La Dieta anti endometriosi. L’alimentazione antinfiammatoria per ridurre i sintomi e vivere meglio’, scritto da Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione italiana endometriosi, e da Maria Cassano, biologa nutrizionista e diet coach specialista in patologia clinica. L’endometriosi è una malattia cronica molto dolorosa che può essere invalidante, fisicamente e psicologicamente, ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) ‘Curare’ l’anche a tavola. Modificare le proprie abitudini alimentari e, in generale, il proprio stile di vita, per abbassare i livelli di infiammazione del nostro organismo, è centrale per ritrovare un nuovo equilibrio che permetta al corpo, ma anche alla mente, di orientarsi verso un nuovo stato di benessere. E’ questo il principio alla base del‘Laanti. L’alimentazione antinfiammatoria pere vivere meglio’, scritto da Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione italiana, e da Maria Cassano, biologa nutrizionista e diet coach specialista in patologia clinica. L’è una malattia cronica molto dolorosa che può essere invalidante, fisicamente e psicologicamente, ...

