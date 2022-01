‘Diabolik’, guerra mafiosa tra bande italo-albanesi a Roma, tutti i particolari: estorsioni e omicidi per il controllo del territorio (VIDEO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Maxi operazione dei Carabinieri che, dalle prime luci dell’alba di questa mattina, hanno smantellato due organizzazioni criminali e, a Roma e in provincia, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 27 persone. Tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e, anche porto in luogo pubblico di armi da fuoco. Maxi operazione a Roma: smantellate due organizzazioni criminali, le indagini Tutto è partito da due indagini, che sono poi confluite in un unico procedimento penale. La prima, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Maxi operazione dei Carabinieri che, dalle prime luci dell’alba di questa mattina, hanno smantellato due organizzazioni criminali e, ae in provincia, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto per 27 persone. Tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e, anche porto in luogo pubblico di armi da fuoco. Maxi operazione a: smantellate due organizzazioni criminali, le indagini Tutto è partito da due indagini, che sono poi confluite in un unico procedimento penale. La prima, in ...

