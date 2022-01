Delia parla di Alex e del “segreto” che Soleil ha minacciato di rivelare al GF Vip – VIDEO

(Di martedì 18 gennaio 2022)Sorge ha “” di vuotare il sacco rivelando unche riguardaDuran eBelli. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Miriana e Manila, incuriosite, hanno chiesto delle informazioni in tal senso.del “” chehadiManila esi sono confidate dopo la puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

"Non è un giudizio, semplicemente un commento sulla situazione tra Alex e. Io trovo lei una ... Sono andata a chiedere a tutta la casa 'perché non mi, cosa succede?'. Mi sono stufata, vedono ...Nella notteDuran si è lasciata andare a qualche confessione con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro . Sidel segreto che Soleil Sorge ha detto di conoscere e che non ha intenzione di ...La modella venezuelana parla di cosa potrebbe aver detto Alex Belli a Soleil del suo rapporto con la moglie, che la gieffina minaccia di tirare fuori in puntata ...Al termine della puntata i VIP, come sempre, commentano quanto accaduto esprimendo la propria opinione sugli avvenimenti principali della serata. Uno dei temi più caldi è stato il faccia a faccia tra ...