Delia Duran vuota il sacco e svela cosa le ha detto Alex Belli: “Quella notte sotto le coperte con Soleil..” (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è allungata come il Grande Fratello Vip la saga del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo l'eliminazione dell'attore, che in Casa aveva instaurato un rapporto molto 'speciale' con l'influencer, la moglie ha voluto vederci chiaro e non le sono bastati i vari confronti già avvenuti con la rivale in amore, né i panni sporchi da lavare in casa. La modella venezuelana è entrata ufficialmente come concorrente nel loft di Cinecittà, per andare fino in fondo a questa storia e, perché no, mettere di nuovo il marito alla prova, ma stavolta da un altro punto di vista. Inevitabile lo scontro con Soleil. Delia ha accusato la Sorge di aver avuto con il marito un rapporto andato ben oltre l'amicizia sbandierata: "Sono venuta qui per parlare con te e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è allungata come il Grande Fratello Vip la saga del triangolo traSorge e. Dopo l'eliminazione dell'attore, che in Casa aveva instaurato un rapporto molto 'speciale' con l'influencer, la moglie ha voluto vederci chiaro e non le sono bastati i vari confronti già avvenuti con la rivale in amore, né i panni sporchi da lavare in casa. La modella venezuelana è entrata ufficialmente come concorrente nel loft di Cinecittà, per andare fino in fondo a questa storia e, perché no, mettere di nuovo il marito alla prova, ma stavolta da un altro punto di vista. Inevitabile lo scontro conha accusato la Sorge di aver avuto con il marito un rapporto andato ben oltre l'amicizia sbandierata: "Sono venuta qui per parlare con te e ...

Advertising

soleil_lafenice : RT @ssolskeen: Non le scritte a movimento delle stories di Delia Duran uguali a quelle delle stories di Belli, ma non prendiamoci per il ql… - badensocks : anni di femminismo e poi delia duran #GFvip - zazoomblog : Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per Soleil Sorge al GF Vip: “Basta prendermi in giro. Ho deciso” -… - PUNGOLO1962 : GFVip, Delia Duran lascia Alex Belli: “Non torno indietro, basta farmi prendere per il cu*o”… - alexisapples : RT @Larisa78799547: Delia Duran è malata quanto Alex per questo vanno d’accordo. Lei è ancora sposata con Marco e Alex belli è ancora sposa… -