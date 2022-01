Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per Soleil Sorge al GF Vip | “Basta prendermi in giro Ho deciso”

Advertising

zazoomblog : “Ma perché sei entrata qui?!”: Delia Duran e il faccia a faccia pesantissimo questa volta è stata sotterrata -… - Hannah64942447 : RT @maidirereality: Dopo questo #gfvip il falò di #TemptationIsland con Alex Belli e Delia Duran ha tutto un altro sapore - keary_keenan : #gfvip #teamsoleil si però continuano a beatificare delia. potrebbe essere che la duran non sia stata informata… - anninaa00 : RT @keary_keenan: #gfvip #teamsoleil @SBruganelli giusto per ricordare a chi continua a definire delia duran la moglie di belli. @Adriana… - blogtivvu : Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip: Soleil “sbotta” per il cambio di rotta di Katia e Manila – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

GF Vip 6 ,ha lasciato pubblicamente il marito Alex Belli per colpa di Soleil Sorge . L'attrice e modella venezuelana è davvero distrutta. Da pochi giorni è entrata come concorrente ufficiale del ...vuole lasciare definitivamente Alex Belli : l'annuncio tra le lacrime al Grande Fratello Vip . "Basta, mi sono rotta le scatole. Non mi merito questo", ha detto. A scatenare la forte ...Un aereo con una frase in supporto per Alex e Soleil già ribattezzati “Solex”, fa crollare Delia Duran che prende una decisione ...Alex Belli, la sua ex moglie a Pomeriggio Cinque avverte Delia Duran: "Non è amore, lascialo” E' terminata giusto poco fa una nuova puntata di Pomeriggio ...