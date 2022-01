Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip: Soleil “sbotta” per il cambio di rotta di Katia e Manila – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli dopo aver visto l’aereo per i Solex passare sopra la Casa del Grande Fratello Vip. La moglie dell’attore ha ricevuto la comprensione di Katia e Manila provocando la reazione di Soleil. Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip Katia, non ce la faccio più, io lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022)ha deciso diredopo aver visto l’aereo per i Solex passare sopra la Casa del Grande Fratello Vip. La moglie dell’attore ha ricevuto la comprensione diprovocando la reazione dial GF Vip, non ce la faccio più, io lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

keary_keenan : #gfvip #teamsoleil si però continuano a beatificare delia. potrebbe essere che la duran non sia stata informata… - anninaa00 : RT @keary_keenan: #gfvip #teamsoleil @SBruganelli giusto per ricordare a chi continua a definire delia duran la moglie di belli. @Adriana… - blogtivvu : Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip: Soleil “sbotta” per il cambio di rotta di Katia e Manila – VIDEO - PasqualeMarro : #DeliaDuran drastica decisione: “Basta non mi merito questo…” - ssolskeen : Non le scritte a movimento delle stories di Delia Duran uguali a quelle delle stories di Belli, ma non prendiamoci… -