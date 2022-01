Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli dopo l’aereo passato sopra la casa del Grande Fratello Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) La bella modella venezuelana Delia Duran scoppia in lacrime e lascia la Alex Belli Un aereo è passato sopra la L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 18 gennaio 2022) La bella modella venezuelanascoppia inlaUn aereo èla L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Soleil_Alex_ : RT @chiara_sciuto: Delia donna ferita Duran ERA GIÀ IN LISTA PER ENTRARE AL #GFVIP ORA FATEVI SCHIFO VOI CHE LA DIFENDETE . #solex - lilly_097 : @helloeveryonm Hai capito vero che l'aereo non l'ha inviato Alex? Piangere credendo a questa cosa per di più ripor… - Claudia38965311 : RT @topocazzo88: Mi spiegate perché, se Soleil sa del teatrino dei coniugi Belli-Duran da Natale, lei continua a difendere Alexo Sgabello e… - mickyCREE : RT @topocazzo88: Mi spiegate perché, se Soleil sa del teatrino dei coniugi Belli-Duran da Natale, lei continua a difendere Alexo Sgabello e… - ricordosospeso : RT @Soleilandia: Arriva l'aereo con scritto DS e Nathaly, Manila, Miriana, e Valeria pensano che sia per Delia che di cognome fa Duran, ma… -