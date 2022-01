Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta è finita, sto troppo male” (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran oggi pomeriggio è scoppiata a piangere dopo aver visto un aereo in favore di Alex Belli e Soleil Sorge: “Solex its real always connected“. Ma google traduttore no eh #jerù pic.twitter.com/dA9bNEWozu — alice (@alixshawn) January 18, 2022 Quando è passato in cielo Soleil ha ironicamente detto “me l’ha mandato Alex” e questo ha contribuito al crollo della Duran che poco dopo è scoppiata a piangere proprio fra le braccia di Manila Nazzaro. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. E ancora: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto che è un narcisista patologico, ndr non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, Basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando ... Leggi su biccy (Di martedì 18 gennaio 2022)oggi pomeriggio è scoppiata a piangere dopo aver visto un aereo in favore die Soleil Sorge: “Solex its real always connected“. Ma google traduttore no eh #jerù pic.twitter.com/dA9bNEWozu — alice (@alixshawn) January 18, 2022 Quando è passato in cielo Soleil ha ironicamente detto “me l’ha mandato” e questo ha contribuito al crollo dellache poco dopo è scoppiata a piangere proprio fra le braccia di Manila Nazzaro. “, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. E ancora: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto che è un narcisista patologico, ndr non ce la faccio più.prendermi in giro,! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando ...

Advertising

Jes912 : Solaia fidanzata con un tizio x, che tradisce con Egomen, mentre ha fatto una promessa di matrimonio con Delia Dura… - lilly_097 : @marsate14 stessa risposta che conferma ancora di più il mio tweet. Ribadisco:Hai capito che l'aereo non l'ha invia… - StraNotizie : Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta è finita, sto troppo male” - Soleil_Alex_ : RT @chiara_sciuto: Delia donna ferita Duran ERA GIÀ IN LISTA PER ENTRARE AL #GFVIP ORA FATEVI SCHIFO VOI CHE LA DIFENDETE . #solex - lilly_097 : @helloeveryonm Hai capito vero che l'aereo non l'ha inviato Alex? Piangere credendo a questa cosa per di più ripor… -