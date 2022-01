Degrado in Galleria, intervento multiplo di Polizia Municipale, Asia, Napoliservizi e settore welfare (Di martedì 18 gennaio 2022) Un primo intervento sul grave stato di Degrado della Galleria Umberto I, nel centro di Napoli, sarà eseguito giovedì 20 Gennaio, a partire dalle 8. Sarà un intervento “multiplo” – informa il Comune di Napoli – che vedrà coinvolti Polizia Municipale, Asia, Napoliservizi ed il settore delle Politiche sociali. Stamattina, a Palazzo San Giacomo, si è riunito ll tavolo tecnico-istituzionale sul tema della Galleria Umberto I con : gli assessori Laura Lieto (Urbanistica), Antonio De Iesu (Sicurezza), Teresa Armato (Turismo) e Luca Trapanese (Politiche sociali), il capo di gabinetto del Comune Maria Grazia Falciatore, il Sovrintendente ai Beni archeologici Luigi La Rocca, i rappresentanti dell’Avvocatura ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) Un primosul grave stato didellaUmberto I, nel centro di Napoli, sarà eseguito giovedì 20 Gennaio, a partire dalle 8. Sarà un” – informa il Comune di Napoli – che vedrà coinvoltied ildelle Politiche sociali. Stamattina, a Palazzo San Giacomo, si è riunito ll tavolo tecnico-istituzionale sul tema dellaUmberto I con : gli assessori Laura Lieto (Urbanistica), Antonio De Iesu (Sicurezza), Teresa Armato (Turismo) e Luca Trapanese (Politiche sociali), il capo di gabinetto del Comune Maria Grazia Falciatore, il Sovrintendente ai Beni archeologici Luigi La Rocca, i rappresentanti dell’Avvocatura ...

FelixPerrella : Galleria Umberto I: giovedì al via gli interventi contro il degrado - la Repubblica - rep_napoli : Galleria Umberto I: giovedì al via gli interventi contro il degrado [aggiornamento delle 19:02] - rep_napoli : Galleria Umberto I: giovedì al via gli interventi contro il degrado [aggiornamento delle 18:19] - Grandilineo : RT @marco_rossari: Sono stato a un vernissage in una galleria che era un ex glorioso sexy shop. Il degrado di Milano. - Jpolemica666 : RT @marco_rossari: Sono stato a un vernissage in una galleria che era un ex glorioso sexy shop. Il degrado di Milano. -