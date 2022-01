D’Amato, appello a Speranza: “Semplificare burocrazia per chi ha fatto booster” (Di martedì 18 gennaio 2022) ”Faccio un appello a Speranza e al Cts perché prendano in considerazione una semplificazione dei percorsi amministrativi e burocratici nei confronti di chi ha completato il ciclo vaccinale”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ospite di Adnkronos Live. ”L’incontro con il ministro Speranza ci sarà in settimana, questo è l’impegno del ministro. E’ stato mandato un documento all’attenzione del governo fatto dalle Regioni che tende a una semplificazione, ovvero Semplificare la vita a chi ha fatto la terza dose di vaccino’, ha detto ancora l’assessore alla Sanità del Lazio, aggiungendo come “al momento da parte del governo non c’è ancora nessuna risposta” alla richiesta di semplificazione delle procedure attuali. “Non è un bel segnale – ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) ”Faccio une al Cts perché prendano in considerazione una semplificazione dei percorsi amministrativi e burocratici nei confronti di chi ha completato il ciclo vaccinale”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, ospite di Adnkronos Live. ”L’incontro con il ministroci sarà in settimana, questo è l’impegno del ministro. E’ stato mandato un documento all’attenzione del governodalle Regioni che tende a una semplificazione, ovverola vita a chi hala terza dose di vaccino’, ha detto ancora l’assessore alla Sanità del Lazio, aggiungendo come “al momento da parte del governo non c’è ancora nessuna risposta” alla richiesta di semplificazione delle procedure attuali. “Non è un bel segnale – ...

