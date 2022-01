Dalla Spagna: “Il Barcellona vuole soffiarlo al Napoli” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Napoli con la doppietta di Lozano e la vittoria sul Bologna, recupera punti importanti in classifica approfittando della frenata delle avversarie: Inter, Milan e Atalanta. Domenica al Maradona ci sarà il derby campano contro la Salernitana, poi la sosta delle nazionali, al termine della quale inizierà un vero e proprio tour de force, con 6 partite in 21 giorni, il tutto condito con il doppio confronto europeo contro il Barcellona. Mundo Deportivo: Il Barcellona su Tagliafico Proprio i catalani, che affronteranno gli azzurri nei sedicesimi di finale di Europa League, tentano un vero e proprio sgambetto di mercato al Napoli. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona è sulle tracce del terzino argentino Nicolas Tagliafico, in forza all’Ajax e accostato negli scorsi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilcon la doppietta di Lozano e la vittoria sul Bologna, recupera punti importanti in classifica approfittando della frenata delle avversarie: Inter, Milan e Atalanta. Domenica al Maradona ci sarà il derby campano contro la Salernitana, poi la sosta delle nazionali, al termine della quale inizierà un vero e proprio tour de force, con 6 partite in 21 giorni, il tutto condito con il doppio confronto europeo contro il. Mundo Deportivo: Ilsu Tagliafico Proprio i catalani, che affronteranno gli azzurri nei sedicesimi di finale di Europa League, tentano un vero e proprio sgambetto di mercato al. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ilè sulle tracce del terzino argentino Nicolas Tagliafico, in forza all’Ajax e accostato negli scorsi ...

