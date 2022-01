Dal Papa 100mila euro per i migranti bloccati in Polonia e le Filippine colpite da un tifone (Di martedì 18 gennaio 2022) Città del Vaticano – A seguito del tifone Rai che ha raggiunto con straordinaria veemenza le Filippine, colpendo – secondo fonti delle Nazioni Unite – circa 8 milioni di persone in 11 regioni, e causando ingenti danni materiali, Papa Francesco ha stabilito di inviare in questa fase di emergenza un primo contributo di 100mila euro per il soccorso alle popolazioni, mediante il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Lo fa sapere, in una nota, lo stesso Dicastero. In collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle Filippine, tale somma verrà inviata alla Chiesa locale e destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamità per essere impiegata in opere di assistenza. Essa vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Città del Vaticano – A seguito delRai che ha raggiunto con straordinaria veemenza le, colpendo – secondo fonti delle Nazioni Unite – circa 8 milioni di persone in 11 regioni, e causando ingenti danni materiali,Francesco ha stabilito di inviare in questa fase di emergenza un primo contributo diper il soccorso alle popolazioni, mediante il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Lo fa sapere, in una nota, lo stesso Dicastero. In collaborazione con la Nunziatura Apostolica nelle, tale somma verrà inviata alla Chiesa locale e destinata alle diocesi maggiormente toccate dalla calamità per essere impiegata in opere di assistenza. Essa vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno ...

Advertising

vaticannews_it : #17gennaio #PapaFrancesco: Il disegno meraviglioso di Dio 'non può non interessare anche tutto ciò che ci circonda… - ItaliaTeam_it : Passione per l'atletica trasmessa dal papà Paolo e dalla mamma Ornella, 25 candeline da spegnere oggi. ???? Tanti aug… - _luigicontu : Se ne e' andata Silvia Tortora. E' stata una bravissima giornalista ma soprattutto una grande donna, coraggiosa. La… - Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: Passione per l'atletica trasmessa dal papà Paolo e dalla mamma Ornella, 25 candeline da spegnere oggi. ???? Tanti auguri a… - likepalms : papà è appena tornato dal farsi il tampone ed è fermamente convinto di essere negativo se poco poco risulta ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Papa "Dal Papa grazie al ’mio’ Vangelo" il Resto del Carlino Le rivelazioni shock su Hugh Hefner, il papà di Playboy Hugh Hefner era un "vampiro" che abusava delle "conigliette" di Playboy e le drogava. A rivelare i terribili retroscena della vita del fondatore di Playboy è una docuserie in 10 puntate dal titolo Sec ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dal colpo di fulmine all'addio: la storia d'amore che sembrava infinita Le voci di un addio imminente stavano diventando troppo insistenti per continuare a tacere. E quando sei una delle coppie più in vista d'Italia, mantenere nascosti i fatti ...

Hugh Hefner era un "vampiro" che abusava delle "conigliette" di Playboy e le drogava. A rivelare i terribili retroscena della vita del fondatore di Playboy è una docuserie in 10 puntate dal titolo Sec ...Le voci di un addio imminente stavano diventando troppo insistenti per continuare a tacere. E quando sei una delle coppie più in vista d'Italia, mantenere nascosti i fatti ...