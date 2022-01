Dal pallonetto di Leao al suicidio rossonero al 96' | i gol di Milan - Spezia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, ilperde in casa per 2 - 1 con lo. In gol, Agudelo e Gyasi. Guarda gli highlights del match

Advertising

DavidOnepv : @marcoluo Hahaha rinvio dal limite dell'area svirgola il difensore sulla trequarti e pallonetto sul portiere uscito alla cazzo ???? - EItonMcCartney : Oggi prova un pallonetto dal limite e lo manda in tribuna - ingresso213 : RT @RiccardoBerini: @ingresso213 Il gol del pareggio contro il Milan, a pallonetto. Passammo dal 'Liberate Levan' al 'Tu fratello dove sta?… - RiccardoBerini : @ingresso213 Il gol del pareggio contro il Milan, a pallonetto. Passammo dal 'Liberate Levan' al 'Tu fratello dove sta?!' - AnnaShi60491189 : ??Lo Smash è fondamentalmente la risposta a un pallonetto, spesso un colpo vincente e può essere realizzato al volo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal pallonetto

Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, il Milan perde in casa per 2 - 1 con lo Spezia. In gol Leao, Agudelo e Gyasi. Guarda gli highlights del matchLa Fiorentina ha letteralmente umiliato un Genoa in grande difficoltà sia dentro che fuori... Forse ilsullo 0 - 0 era evitabile, però bisogna dire che si è fatto perdonare segnando un ...Pioggia di gol al Franchi nel posticipo della 22ª giornata di Serie A: Odriozola apre le danze, Bonaventura raddoppia. Biraghi colpisce due volte su punizione. In mezzo il gol di Vlahovic che aveva fa ...Jannik infastidito dal vento ma sempre in controllo del match contro Joao Sousa. Il tedesco Kohlschreiber elimina Cecchinato ...