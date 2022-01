Dal fisco ai bonus a pioggia. Si dà di più a chi non ha bisogno. La sociologa Saraceno boccia la politica del Governo: “Sul Reddito di cittadinanza abbiamo parlato al vento” (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultimo rapporto Oxfam rileva che la pandemia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie italiane e rischia di ampliare i divari. Chiara Saraceno, sociologa, che ne pensa? “Non è una novità. Si tratta di una cosa in parte già detta e anche documentata che sia aumentata la povertà. Ma, attenzione, non sono peggiorate le condizioni di tutte la famiglie italiane ma solo quelle il cui lavoro è stato più colpito. Penso ai redditi provenienti dal turismo e dal commercio o a chi aveva contratti temporanei che magari non sono stati rinnovati. Alcune famiglie sono diventate povere e altre non solo non hanno perso Reddito ma anzi hanno potuto risparmiare. Sono aumentate così le disuguaglianze. La Borsa paradossalmente è andata molto su l’anno scorso. Chi partiva avvantaggiato perché aveva ricchezza mobiliare e poteva investire l’ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultimo rapporto Oxfam rileva che la pandemia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie italiane e rischia di ampliare i divari. Chiara, che ne pensa? “Non è una novità. Si tratta di una cosa in parte già detta e anche documentata che sia aumentata la povertà. Ma, attenzione, non sono peggiorate le condizioni di tutte la famiglie italiane ma solo quelle il cui lavoro è stato più colpito. Penso ai redditi provenienti dal turismo e dal commercio o a chi aveva contratti temporanei che magari non sono stati rinnovati. Alcune famiglie sono diventate povere e altre non solo non hanno persoma anzi hanno potuto risparmiare. Sono aumentate così le disuguaglianze. La Borsa paradossalmente è andata molto su l’anno scorso. Chi partiva avvantaggiato perché aveva ricchezza mobiliare e poteva investire l’ha ...

