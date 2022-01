Dal 19 Gennaio è in uscita Notti in bianco | baci a colazione | il nuovo film su Sky

Advertising

Agenzia_Ansa : Riaprono al pubblico le tombe di Fadilla e dei Nasoni, due gioielli della via Flaminia a Roma. Dal 20 gennaio ogni… - RobertoBurioni : PS: dati dal rapporto ISS del 12 gennaio. - DiMarzio : #Udinese | Dal #Watford potrebbe arrivare Yaser #Asprilla - mentegbesh : RT @FilippoBovo1: Il 17 gennaio 1961 venne ucciso #PatriceLumumba, primo Presidente del #Congo divenuto indipendente dal #colonialismo del… - bravimabasta : RT @feltrinellied: Dal 20 gennaio in libreria: 'Se solo il mio cuore fosse pietra' di Titti Marrone. Titti Marrone scava nella Storia, apr… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Gennaio

Nello shopping il mese dirappresenta per tutti l'inizio dei Saldi Invernali e naturalmente anche su TrenDevice non ...2013 opera nel settore dell'economia circolare dando nuova vita a ......offrono speranza ma attenzione a fine restrizioni Nabarro manifesta tuttavia cautela sull'ipotizzata revoca delle residue restrizioni da parte del governo di Boris Johnson a partire26ed ...Si comincia il 23 col mercatino con oltre cento bancarelle. Il 30 diverse iniziative. del Comitato "Il Palagio" ...In particolare si tratta di 467 progetti per 8 aree tematiche di cui il 40% da imprese e il 24% da enti locali. Con il 21% economia circolare tema più gettonato. L’assessore alla Transizione Ecologic ...