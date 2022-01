(Di martedì 18 gennaio 2022) “E’ una cosa grottesca: latesi è che io mi siailda. Si tratta di una brutta situazione che per me è davvero molto fastidiosa, e se qualcuno avesse fatto delle indagini vere, le cose sarebbero andate diversamente”. A dirlo all’Adnkronos è il comico, raggiunto telefonicamente subito dopo la notizia del rinvio aper diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato della figlia, Daniele Molteni. “Mi accusano -si sfoga- perché ho raccontato quello che è successo. In udienza, non potrò fare altro che ri-raccontare quello che ho già raccontato. In sostanza, dovrò andare in tribunale a dire che non miilda. Questo mi fa molto ridere”. “Al processo ...

Advertising

sulsitodisimone : Dado rinviato a giudizio: 'Grottesco, secondo loro mi sono rotto il naso da solo' - fisco24_info : Dado rinviato a giudizio: 'Grottesco, secondo loro mi sono rotto il naso da solo': Il comico all'AdnKronos: 'Ho tut… - _DAGOSPIA_ : IL COMICO DADO RINVIATO A GIUDIZIO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’EX DELLA FIGLIA.NELL'APRILE… - StraNotizie : Dado rinviato a giudizio: 'Grottesco, secondo loro mi sono rotto il naso da solo' - italiaserait : Dado rinviato a giudizio: “Grottesco, secondo loro mi sono rotto il naso da solo” -

Ultime Notizie dalla rete : Dado rinviato

"Mi accusano - si sfoga- perché ho raccontato quello che è successo. In udienza, non potrò fare altro che ri - raccontare quello che ho già raccontato. In sostanza, dovrò andare in tribunale a ...È il destino di Gabriele Pellegrini, conosciuto come '', comico e volto noto della televisione ... Il 48enne, difeso dal penalista Eugenio Pini, questa mattina è stato peròa giudizio dal ...I genitori del ragazzo avevano querelato il comico, che aveva raccontato in tv cosa era successo: il gup adesso ha fissato il processo, che inizierà ad ...“E’ una cosa grottesca: la loro tesi è che io mi sia rotto il naso da solo. Si tratta di una brutta situazione che per me è davvero molto fastidiosa, e se qualcuno avesse fatto delle indagini vere, le ...