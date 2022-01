Da Orietta Berti fino ai Maneskin: la storia del festival di Sanremo nel libro di Nico Donvito (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal 25 gennaio sarà disponibile, sui digital store (già in pre order su Amazon), “Sanremo IL festival – Dall’Italia del boom al rock dei Maneskin”, edito da D’idee, il primo libro del giornalista Nico Donvito, profondo estimatore, studioso e osservatore della kermesse canora che, quest’anno, spegnerà le sue 72 candeline. Il volume è impreziosito dalla prefazione firmata da Amadeus, che si appresta a condurre la sua terza edizione consecutiva, e dalla copertina disegnata da Riccardo Mazzoli, che ha realizzato le caricature di alcuni dei protagonisti del festival di Sanremo. Da DomeNico Modugno a Claudio Villa, passando per Nilla Pizzi, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Eros ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal 25 gennaio sarà disponibile, sui digital store (già in pre order su Amazon), “IL– Dall’Italia del boom al rock dei”, edito da D’idee, il primodel giornalista, profondo estimatore, studioso e osservatore della kermesse canora che, quest’anno, spegnerà le sue 72 candeline. Il volume è impreziosito dalla prefazione firmata da Amadeus, che si appresta a condurre la sua terza edizione consecutiva, e dalla copertina disegnata da Riccardo Mazzoli, che ha realizzato le caricature di alcuni dei protagonisti deldi. Da DomeModugno a Claudio Villa, passando per Nilla Pizzi, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Eros ...

