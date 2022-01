Da Lacoste a Peugeot | Djokovic ora rischia la fuga degli sponsor

Leggi su agi

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGi -non corre certo il rischio di dover scendere in campo, nei tornei dove sarà autorizzato a farlo, senza marchi. Non farà insomma la fine di Ivo Karlovic, il croato che per un lungo periodo della sua vita sportiva (Ivo è tuttora il recordman di ace: 10.247 messi a segno in carriera) gareggiò senza averetecnico per una sostanziale mancanza di appeal che non lo rendeva idoneo, secondo gli uomini-marketing, a vestire i panni del testimonial. Ma su quali griffe potrà contare Nole dopo la cacciata dall'Australia, questo è oggi complicato prevederlo. Attualmente dei quattro topdi Nole (per l'abbigliamento, Asics per le calzature, la maison d'horologerie Hublot e) solo, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che atleta a azienda ...