Da domani su Sky Cinema Uno “Notti in bianco | baci a colazione”

(Di martedì 18 gennaio 2022)INPresentato in anteprima come Evento Speciale alla Festa di Roma Prodotto da Mario Rossini per Red Film con RaiUn film di FRANCESCO MANDELLIconALESSIO VASSALLO e ILARIA Sti PADA Tratto dall’omonimo libro di Matteo Bussola Mercoledì 19 gennaio alle 21.15 prima visione su SkyUno in streaming su NOW e disponibile on demand Arriverà mercoledì 19 gennaio su SkyUno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand,IN, il film diretto da Francesco Mandelli e scritto da Salvatore De Mola, tratto dall’omonimo best seller di Matteo Bussola, edito da Einaudi nel 2016.IN, ...

Advertising

G_Castiglione : RT @dibuonmattino: Domani #19gennaio a #dibuonmattino la storia di Santa Rita, la Santa delle rose. Il suo messaggio d'amore, le sue virtù:… - TV2000it : RT @dibuonmattino: Domani #19gennaio a #dibuonmattino la storia di Santa Rita, la Santa delle rose. Il suo messaggio d'amore, le sue virtù:… - lidiafera1975 : RT @dibuonmattino: Domani #19gennaio a #dibuonmattino la storia di Santa Rita, la Santa delle rose. Il suo messaggio d'amore, le sue virtù:… - dibuonmattino : Domani #19gennaio a #dibuonmattino la storia di Santa Rita, la Santa delle rose. Il suo messaggio d'amore, le sue v… - LPincia : RT @pianetagenoa: Sky Sport: domani arriva Labbadia - -

Ultime Notizie dalla rete : domani Sky

Sky Tg24

... il testo di "La Stagione del Cancro e del Leone" La nuova canzone di Tommaso Paradiso si chiama "Lupin" e uscirà ufficialmente su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale,, ..., 19 gennaio, si incontreranno per discutere delle elezioni per il Colle il segretario dei ... Roberto Speranza ( LO SPECIALE DITG24 ). Tamponi negativi, febbre e voto a domicilio vedi anche ...Da domani in onda in prima serata su SkyUno ritorna Italia’s got talent, il programma di talenti prodotto da Fremantle per Sky che ci ha regalato in questi anni tanto divertimento e soprattutto un bel ...I blucerchiati spingono per avere a disposizione l'ex Sassuolo per la trasferta di La Spezia, in programma domenica prossima Quasi tutto fatto per il trasferimento del centrocampista interista in bluc ...