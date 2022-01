Crimini contro l'umanità, alla Corte dell'Aja esposto contro Italia e Malta: sono complici degli aguzzini libici (Di martedì 18 gennaio 2022) Mediterranea Saving Humans punta ancora il dito contro una delle più grandi vergogne del nostro tempo, la perpetua violazione dei diritti umani sulla pelle delle persone che hanno come unica 'colpa' ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) Mediterranea Saving Humans punta ancora il ditounae più grandi vergogne del nostro tempo, la perpetua violazione dei diritti umani sulla pellee persone che hanno come unica 'colpa' ...

