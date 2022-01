Credito: accordo tra Intesa Sanpaolo e Liverini Spa (Di martedì 18 gennaio 2022) Nell’ambito del Programma Filiere, Intesa Sanpaolo e Mangimi Liverini S.p.A., con sede a Telese Terme, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione innovativa per l’accesso al Credito delle aziende facenti parte del processo distributivo del noto marchio, leader nei prodotti per l’alimentazione animale. “L’obiettivo dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Mangimi Liverini – si legge in una nota – è di dare sostegno al business dei fornitori per agevolare gli scambi commerciali e per supportare il rinnovamento delle strutture produttive. Un intervento che rientra nelle iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al Pnrr”. Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 gennaio 2022) Nell’ambito del Programma Filiere,e MangimiS.p.A., con sede a Telese Terme, hanno sottoscritto undi collaborazione innovativa per l’accesso aldelle aziende facenti parte del processo distributivo del noto marchio, leader nei prodotti per l’alimentazione animale. “L’obiettivo dell’trae Mangimi– si legge in una nota – è di dare sostegno al business dei fornitori per agevolare gli scambi commerciali e per supportare il rinnovamento delle strutture produttive. Un intervento che rientra nelle iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al Pnrr”. Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie ...

