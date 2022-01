Advertising

borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - Adnkronos : #Casini ancora positivo: “Sto benino, terza dose funziona”. - Corriere : Casini positivo (per la seconda volta): «Leggero mal di gola e normale influenza» - iconanews : Covid:Casini,sono negativo, aspetto riattivazione green pass - TV7Benevento : Covid: Casini, 'sono negativo, ora aspetto riattivazione green pass'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Casini

...e 2, sto aspettando la riattivazione del greenpass, che di solito necessita di 24 ore. Grazie a tutti per il vostro interessamento!". Lo scrive sul suo profilo Instagram Pier Ferdinando. ...... date le norme anti -. Candidati al Quirinale I nomi che circolano come possibili candidati ... Maria Elisabetta Casellati, Presidente del Senato; Letizia Moratti; Pier Ferdinando, senatore ...Roma, 18 gen. "Per una volta sono contento di essere negativo! Secondo le disposizioni vigenti, a 7 giorni dalla mia positività, mi sono sottoposto a un tampone ..."Per una volta sono contento di essere negativo! Secondo le disposizioni vigenti, a 7 giorni dalla mia positività, mi sono sottoposto a un tampone, finalmente negativo. (ANSA) ...