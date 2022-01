Covid: "Un errore non vaccinarmi", l'appello del ristoratore Pietro Candela ricoverato in terapia intensiva (Di martedì 18 gennaio 2022) «Non pensavo che questo virus potesse essere così, altrimenti, anche con tutti gli effetti collaterali che può avere un vaccino, lo avrei fatto senza esitazione. Spero di poter ritornare quanto prima... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022) «Non pensavo che questo virus potesse essere così, altrimenti, anche con tutti gli effetti collaterali che può avere un vaccino, lo avrei fatto senza esitazione. Spero di poter ritornare quanto prima...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, variante 'Deltacron' si sgonfia: forse errore di laboratorio #covid - supercicciolo : RT @Agenzia_Ansa: Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subito la d… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subito la d… - PersilQ : RT @CGzibordi: Le politiche 'Covid' hanno creato 500 nuovi miliardari e il più grande trasferimento di ricchezza verso l'alto nella storia.… - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subito la d… -