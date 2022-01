Covid Svizzera oggi, 29.142 contagi e 14 morti: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 29.142 i contagi in Svizzera oggi, 18 gennaio 2022, secondo i numeri Covid del bollettino. Registrati 14 morti e 125 ricoveri secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa i contagi erano 24.602, i morti 16 e i ricoveri 129. Al momento 654 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva. I pazienti Covid occupano il 30,30% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 74,30%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 76.619 test, con un tasso di positività del 38%, contro il 36,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,11. La variante Omicron ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 29.142 iin, 182022, secondo i numeridel. Registrati 14e 125 ricoveri secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Una settimana fa ierano 24.602, i16 e i ricoveri 129. Al momento 654 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva. I pazientioccupano il 30,30% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 74,30%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 76.619 test, con un tasso di positività del 38%, contro il 36,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,11. La variante Omicron ...

