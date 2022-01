Covid, si contagia volontariamente e poi muore (Di martedì 18 gennaio 2022) Aveva cercato volontariamente di contagiarsi, aveva esultato sui social dopo essere diventata positiva al Covid per poi morire tre giorni dopo in ospedale a causa dell'aggravarsi della malattia. Questa l'assurda storia di una cantante folk... Leggi su today (Di martedì 18 gennaio 2022) Aveva cercatodirsi, aveva esultato sui social dopo essere diventata positiva alper poi morire tre giorni dopo in ospedale a causa dell'aggravarsi della malattia. Questa l'assurda storia di una cantante folk...

HEELARIA : Ma io mi chiedo perché??? ??#novax - Nanoalto : Cantante ceca no vax annuncia di essersi contagia volontariamente: muore di Covid a 57 anni - msn_italia : Cantante ceca no vax annuncia di essersi contagia volontariamente: muore di Covid a 57 anni - CrestaLaila : Cantante ceca no vax annuncia di essersi contagia volontariamente: muore di Covid a 57 anni- Quanta gente ha un att… - _Guido_0 : @LiciaRonzulli Rispetto la sua scelta,ma se 2 mesi fa sostenevate il vaccino ai bambini per impedire la diffusione… -