Covid, prorogata al 31 marzo la validità delle autocertificazioni per esenzioni (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che Regione Lombardia, al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio da infezioni da Covid-19, vista anche la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche, con DGR n.XI/5805 del 29.12.2021 ha provveduto a: prorogare al 31 marzo 2022 tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza prima di tale data; prorogare al 31 marzo 2022 le esenzioni per patologia scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 30.3.2022. Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che Regione Lombardia, al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio da infezioni da-19, vista anche la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche, con DGR n.XI/5805 del 29.12.2021 ha provveduto a: prorogare al 312022 tutte lerelative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza prima di tale data; prorogare al 312022 leper patologia scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 30.3.2022. Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, ...

