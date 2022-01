Covid, ok dalla commissione tecnica al protocollo sulla ripresa dell’attività degli atleti (Di martedì 18 gennaio 2022) La commissione tecnica presso il ministero della Salute, come fa sapere l’Ansa, ha approvato all’unanimità la Circolare per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid. Una Circolare che si basa sul protocollo ‘Return To Play’ della Federazione medico sportiva (Fmsi) e che riduce gli esami sanitari per il ritorno all’attività. “La commissione ha apprezzato il lavoro della Fmsi – ha detto al telefono con l’ANSA il presidente Fmsi, Maurizio Casasco -. Ringrazio il ministro Speranza, il capo di gabinetto Coccoluto e il capo divisione Galeone che hanno sostenuto il nostro lavoro”. L’aggiornamento della Circolare, pur nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti, ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Lapresso il ministero della Salute, come fa sapere l’Ansa, ha approvato all’unanimità la Circolare per lasportivaagonisti guariti dal. Una Circolare che si basa sul‘Return To Play’ della Federazione medico sportiva (Fmsi) e che riduce gli esami sanitari per il ritorno all’attività. “Laha apprezzato il lavoro della Fmsi – ha detto al telefono con l’ANSA il presidente Fmsi, Maurizio Casasco -. Ringrazio il ministro Speranza, il capo di gabinetto Coccoluto e il capo divisione Galeone che hanno sostenuto il nostro lavoro”. L’aggiornamento della Circolare, pur nel massimo rispetto della tutela sanitaria, ...

