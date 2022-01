Covid oggi Veneto, oltre 25mila contagi: bollettino record 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 25.166 i contagi da record in Veneto oggi, 18 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 44 morti. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.797 (+31). In terapia intensiva, invece, 208 persone (+3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 25.166 idain, 182022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 44 morti. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.797 (+31). In terapia intensiva, invece, 208 persone (+3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

