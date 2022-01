Covid oggi Vda, 526 contagi e 1 morto: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 526 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 gennaio 2022 in Valle d’Aosta, secondo l’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività in Valle d’Aosta portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi a 24.647. I casi positivi attuali sono 5657 di cui 5573 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 18.493 unità, +864 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 120.362 mentre i tamponi effettuati sono 405.170. Con il decesso di oggi salgono a 497 in Valle d’Aosta le persone decedute risultate positive al virus da inizio emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 526 i nuovida coronavirus182022 in Valle d’Aosta, secondo l’ultimo-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività in Valle d’Aosta portano il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia aa 24.647. I casi positivi attuali sono 5657 di cui 5573 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 18.493 unità, +864 rispetto a ieri. I casi fino adtestati sono 120.362 mentre i tamponi effettuati sono 405.170. Con il decesso disalgono a 497 in Valle d’Aosta le persone decedute risultate positive al virus da inizio emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

