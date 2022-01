Covid oggi Toscana, 14.799 contagi: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 14.799 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 14.799 su 93.572 test di cui 20.014 tamponi molecolari e 73.558 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,82% (76,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.755.913. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 14.799 ida coronavirus in, 182022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 14.799 su 93.572 test di cui 20.014 tamponi molecolari e 73.558 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,82% (76,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.755.913. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - sbonaccini : ?? OPEN DAY REGIONALE 5-19 ANNI ?? Sono davvero tanti i bambini e i ragazzi in età scolastica che stanno partecipa… - News24_it : Covid, news. Figliuolo: Italia terza in Ue per vaccini. Agenas: Sale occupazione. LIVE - Sky Tg24 - PaolaMorello5 : RT @BarbaraRaval: Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,OGGI: 'va verificato se l’obbligo vaccinale per il Covid 19… -