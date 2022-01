Covid oggi Sardegna, 685 contagi e 7 morti: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 685 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 81.508 tamponi, compresi 53.614 test effettuati nei giorni scorsi e finora non conteggiati. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 27, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 235, 3 in meno di ieri. In isolamento a casa 20.757 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 685 i nuovida Coronavirus, 182022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 7. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 81.508 tamponi, compresi 53.614 test effettuati nei giorni scorsi e finora non conteggiati. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 27, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 235, 3 in meno di ieri. In isolamento a casa 20.757 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Covid, cosa sta succedendo in Giappone che ha registrato un record di nuovi casi

Per la prima volta il Giappone registra più di 30mila casi di Covid in un giorno: un record per il Paese del Sol Levante. I 32.197 casi di oggi superano il precedente primato di 25.992 della fine di agosto, subito dopo le Olimpiadi.

