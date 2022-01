Covid oggi Romania, 16.760 contagi: mai così tanti da ottobre (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna a correre il contagio da coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.760 nuovi contagi, il numero più alto da ottobre. Lo riferiscono le autorità sanitarie rumene aggiungendo che 65 persone hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze mentre resta relativamente basso il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale. La Romania è il secondo Paese meno vaccinato dell’Unione europea, con il 41 per cento della sua popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna a correre ilo da coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.760 nuovi, il numero più alto da. Lo riferiscono le autorità sanitarie rumene aggiungendo che 65 persone hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze mentre resta relativamente basso il numero dei pazientiricoverati in ospedale. Laè il secondo Paese meno vaccinato dell’Unione europea, con il 41 per cento della sua popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

