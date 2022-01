Covid oggi Italia, Sileri: “Dopo picco si potrà allentare presa” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sul Covid e i contagi, oggi in Italia “stiamo vivendo un picco pandemico. Ovviamente vi sarà, poi, una decrescita dei casi. E tutte le regole che oggi stiamo mettendo, a mio avviso in tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate per allentare la presa”. E anche per quanto riguarda la richiesta di cambiare il modello dei ‘colori’ per le Regioni, “non servirà questa rimodulazione perché, per l’andamento del virus, in qualche settimana si ritornerà a una situazione in cui il giallo scomparirà”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1. Per Sileri, però conservare il sistema dei colori “è fondamentale nel caso possano, un giorno, presentarsi ulteriori ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Sule i contagi,in“stiamo vivendo unpandemico. Ovviamente vi sarà, poi, una decrescita dei casi. E tutte le regole chestiamo mettendo, a mio avviso in tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate perla”. E anche per quanto riguarda la richiesta di cambiare il modello dei ‘colori’ per le Regioni, “non servirà questa rimodulazione perché, per l’andamento del virus, in qualche settimana si ritornerà a una situazione in cui il giallo scomparirà”. Lo ha detto Pierpaolo, il sottosegretario alla Salute, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1. Per, però conservare il sistema dei colori “è fondamentale nel caso possano, un giorno, presentarsi ulteriori ...

