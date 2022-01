Covid oggi Israele | nuovo record 127mila contagi in 2 giorni

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 gennaio 2022)diinper il. Negli ultimi duesi sono registrati almeno 127.469 nuovi casi, ha reso noto il ministero della Sanità, che non aggiornava i dati da domenica notte per problemi tecnici. Secondo dati non ancora completi, ieri si sono registrati 65.259 casi positivi e domenica 62.210. Il precedentegiornaliero risaliva alla settimana scorsa, con oltre 47.000. I malati gravi sono 498, di cui 100 attaccati ai respiratori e 13 attaccati a macchine per l’ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo). Martedì scorso i malati gravi erano 219. L'articolo proviene da Italia Sera.