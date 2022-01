Covid oggi Campania, 21.670 nuovi contagi: bollettino 18 gennaio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 21.670 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 gennaio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Sono stati registrati 38 nuovi morti, di cui 25 avvenuti nelle ultime 48 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 130.428 tamponi, di cui 95.097 antigenici e 35.331 molecolari. Diminuiscono i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali della Campania: ad oggi sono 92 i posti letto di terapia intensiva occupati, dato stabile rispetto a ieri, e 1.290 i posti letto di degenza occupati, 21 in meno rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 21.670 ida Coronavirus, 182022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Sono stati registrati 38morti, di cui 25 avvenuti nelle ultime 48 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 130.428 tamponi, di cui 95.097 antigenici e 35.331 molecolari. Diminuiscono i ricoveri di pazientinegli ospedali della: adsono 92 i posti letto di terapia intensiva occupati, dato stabile rispetto a ieri, e 1.290 i posti letto di degenza occupati, 21 in meno rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

