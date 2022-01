Covid, nuovo record con 434 morti. Oltre 228mila casi, tasso al 15,4% (Di martedì 18 gennaio 2022) nuovo triste primato di vittime quotidiane per il Covid in Italia: sono 434 in 24 ore, a fronte delle 287 di ieri.Sono 228.179 i nuovi contagi, con 1,48 milioni di tamponi, come riportano i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è stabile al 15,4%. Sono 1.715 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 150. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448, cioè 160 in più rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022)triste primato di vittime quotidiane per ilin Italia: sono 434 in 24 ore, a fronte delle 287 di ieri.Sono 228.179 i nuovi contagi, con 1,48 milioni di tamponi, come riportano i dati del ministero della Salute. Ildi positività è stabile al 15,4%. Sono 1.715 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 150. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448, cioè 160 in più rispetto a ieri.

