Covid, nuovo picco di casi in Francia: 464.769 nelle ultime 24 ore (Di martedì 18 gennaio 2022) La Francia ha registrato 464.769 nuovi contagi di Covid - 19 nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Tuttavia per il governo 'ci sono motivi per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Laha registrato 464.769 nuovi contagi di- 1924 ore. Si tratta del bilancio più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Tuttavia per il governo 'ci sono motivi per ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 228.179 positivi e nuovo record di vittime, 434. ieri erano state 287. - TgLa7 : ??#Covid, Francia: 464.769 casi, è nuovo record assoluto?? - AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid in #Israele, 127mila nuovi casi in due giorni.#ultimora - DanielaMureddu2 : @InPolemica Dopo un giorno e per due giorni…ma attenzione… una settimana dopo di nuovo febbre mal di testa e dolori… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Protocollo FMSI - Return to play ... in accordo con la Commissione Tecnico Scientifica, ha approvato con relativa circolare il nuovo ...per il rientro all'attività sportiva agonistica (Return to play) a seguito di guarigione da COVID 19. ...

Covid, nuovo picco di casi in Francia: 464.769 nelle ultime 24 ore La Francia ha registrato 464.769 nuovi contagi di Covid - 19 nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Tuttavia per il governo 'ci sono motivi per essere ottimisti', ha spiegato il portavoce ...

Nuovo Dpcm Covid, Sileri: "Regole più leggere per quarantene e isolamento" IL GIORNO “C'è il Covid ma Trenitalia taglia i costi per sanificazioni e controlli”, la denuncia dell'UGL Nonostante i tanti contagi da Covid la segreteria provinciale dell'UGL Ferrovieri Foggia denuncia i tagli di Trenitalia sui costi per sanificazioni e controlli ...

Covid-19, il picco Omicron di martedì 18 gennaio Oltre 228 mila casi di nuovi positivi sul territorio nazionale. Ma con Omicron il Covid-19 fa meno paura: Lombardia sotto controllo 228.179 nuovi casi in tutta Italia, 37.823 in Lombardia. Il picco Om ...

