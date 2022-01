Covid, news. Bollettino: 228.17987 casi e 434 decessi. Tasso di positività al 15,4%. LIVE (Di martedì 18 gennaio 2022) Processati 1.481.349 tamponi. Stabili le terapie intensive (-2), crescono i ricoveri ordinari (+220). Ema: "Ragionevole quarta dose per vulnerabili. Vaccino sicuro in gravidanza. L'agenzia ribadisce che il vaccino in gravidanza è sicuro. In Sicilia nuova ordinanza di Musumeci: si potrà usufruire dei traghetti anche senza Green Pass Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 gennaio 2022) Processati 1.481.349 tamponi. Stabili le terapie intensive (-2), crescono i ricoveri ordinari (+220). Ema: "Ragionevole quarta dose per vulnerabili. Vaccino sicuro in gravidanza. L'agenzia ribadisce che il vaccino in gravidanza è sicuro. In Sicilia nuova ordinanza di Musumeci: si potrà usufruire dei traghetti anche senza Green Pass

Advertising

HuffPostItalia : 'Fuorviante': su twitter arriva l'etichetta per smascherare le fake news sul Covid - repubblica : Oxfam denuncia 'la pandemia della disuguaglianza': il Covid raddoppia i patrimoni dei più ricchi - AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - elaisafrenk : RT @Animal_Genocide: Covid, a #HongKong focolaio di criceti e cincillà positivi in un negozio per #animali: ne saranno abbattuti duemila ht… - isladecoco7 : RT @paradoxMKD: Il primo ministro scozzese annuncia che verranno eliminate tutte le restrizioni prese per l'omicron lunedì. -