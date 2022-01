Covid Lombardia, il bollettino dei contagi di oggi 18 gennaio: 37.823 nuovi positivi e 64 morti (Di martedì 18 gennaio 2022) Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 18 gennaio . Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid - 19, è di 37.823 il numero di nuovi casi ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022)in, ildi martedì 18. Secondo il quotidianodiramatodalla Regionesulla diffusione del- 19, è di 37.823 il numero dicasi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - Corriere : Lombardia, in terapia intensiva 7 su 10 non sono vaccinati. E iniziano i «morti di Omicron» - SkyTG24 : In #Lombardia via da conteggi Covid ricoverati con altre patologie risultati positivi - Cecilia09890321 : @LetiziaMoratti Tamponi Covid, in Lombardia giro d'affari da 9 milioni a settimana. Otto su dieci si fanno in farmacia e centri privati - MaricaGusmitta : #Covid , il bollettino del 18 gennaio: 228.179 nuovi casi, 434 morti. Mai numeri così alti In #Lombardia e… -