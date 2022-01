Covid Italia, Signorelli: “Vicini a picco, c’è da soffrire ancora un po'” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Già in questi giorni dovremmo aver raggiunto il picco dei contagi” da Covid in Italia. “Domani i dati ci diranno se siamo nel giusto. Ci aspettiamo che i casi non superino i 200 mila. Significherebbe che sono in discesa. Il bollettino di metà settimana è importante per capire la situazione. Quelli di lunedì e martedì sono illusori in quanto tengono conto del minor numero di tamponi del fine settimana”. Lo dice, sul ‘Corriere della Sera’, Carlo Signorelli, ordinario di Igiene al San Raffaele di Milano, convinto che ci sia, comunque, “da soffrire ancora un po'”. Se si verificasse il calo annunciato, “nel giro di qualche settimana – spiega Signorelli – comincerebbero a diminuire ricoveri ordinari, poi quelli in terapia intensiva, i più veritieri per misurare ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “Già in questi giorni dovremmo aver raggiunto ildei contagi” dain. “Domani i dati ci diranno se siamo nel giusto. Ci aspettiamo che i casi non superino i 200 mila. Significherebbe che sono in discesa. Il bollettino di metà settimana è importante per capire la situazione. Quelli di lunedì e martedì sono illusori in quanto tengono conto del minor numero di tamponi del fine settimana”. Lo dice, sul ‘Corriere della Sera’, Carlo, ordinario di Igiene al San Raffaele di Milano, convinto che ci sia, comunque, “daun po'”. Se si verificasse il calo annunciato, “nel giro di qualche settimana – spiega– comincerebbero a diminuire ricoveri ordinari, poi quelli in terapia intensiva, i più veritieri per misurare ...

