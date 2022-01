Covid Italia 18 gennaio: 434 morti, mai così tanti da 9 mesi. Valle d’Aosta verso la zona rossa (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 228.179 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 434 morti. Mai così tanti dal 14 aprile. Sebbene vada considerato che la Sicilia ha computato oggi 70 morti risalenti ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481.349 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. C’è anche una regione Italiana che, al contrario, si sta avvicinando sempre più alla zona rossa. Si tratta della Valle d’Aosta, da lunedì 17 gennaio in zona arancione. La regione alpina ha già un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono 228.179 i nuovi contagi da Coronavirus inoggi, 182022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 434. Maidal 14 aprile. Sebbene vada considerato che la Sicilia ha computato oggi 70risalenti ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481.349 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. C’è anche una regionena che, al contrario, si sta avvicinando sempre più alla. Si tratta della, da lunedì 17inarancione. La regione alpina ha già un ...

