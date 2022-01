Covid: in provincia Milano 11.322 positivi, a Brescia 5.699 (Di martedì 18 gennaio 2022) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono 11.322 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.663 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 3.287, a Brescia 5.699, a Como 2.025, a Cremona 1.222, a Lecco 1.178, a Lodi 806, a Mantova 1.999, a Monza e Brianza 3.444, a Pavia 2.204, a Sondrio 587 e a Varese 2.874. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gen. (Adnkronos) - Sono 11.322 i nuovial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indi, di cui 4.663 acittà. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 3.287, a5.699, a Como 2.025, a Cremona 1.222, a Lecco 1.178, a Lodi 806, a Mantova 1.999, a Monza e Brianza 3.444, a Pavia 2.204, a Sondrio 587 e a Varese 2.874.

