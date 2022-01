Covid, il Salone del Mobile slitta a giugno: «Necessario per salvarne il valore internazionale» (Di martedì 18 gennaio 2022) slitta a giugno il Salone del Mobile. Il Cda di FederlegnoArredo eventi, che organizza l’evento, ha assunto la decisione alla luce della situazione pandemica e dell’impennata dei numeri dovuta a Omicron. La kermesse del design, la più importante a livello internazionale, che quest’anno giunge alla 60esima edizione, si sarebbe dovuta tenere dal 5 al 10 aprile. Si svolgerà, invece, dal 7 al 12 giugno, nella speranza di un netto miglioramento della situazione Covid. Il Salone del Mobile slitta a giugno L’annuncio dello slittamento del Salone del Mobile era nell’aria da giorni, sebbene la decisione sia stata tutt’altro che semplice, anche alla luce della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022)ildel. Il Cda di FederlegnoArredo eventi, che organizza l’evento, ha assunto la decisione alla luce della situazione pandemica e dell’impennata dei numeri dovuta a Omicron. La kermesse del design, la più importante a livello, che quest’anno giunge alla 60esima edizione, si sarebbe dovuta tenere dal 5 al 10 aprile. Si svolgerà, invece, dal 7 al 12, nella speranza di un netto miglioramento della situazione. IldelL’annuncio dellomento deldelera nell’aria da giorni, sebbene la decisione sia stata tutt’altro che semplice, anche alla luce della ...

