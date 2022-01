Covid | il Regno Unito verso la fine della pandemia? Il governo pronto a togliere la stretta

(Di martedì 18 gennaio 2022) Per molti l’Inghilterra è la cartina di tornasole per capire in che direzione sta andando l’epidemia. Il ministrosalute Javid: «Omicron si è dimostrata altamente trasmissibile ma meno pericolosa». Su 152 mila morti, meno del 10% è attribuibile all’ultima variante

A proposito di Omicron: la Gran Bretagna ha riportato 152.075 morti per- 19 in totale, e meno di 10 mila di queste vittime sono attribuibili alla nuova variante identificata alla fine di ...... in concomitanza con l'inizio della pandemia globale di- 19 che ha sconvolto l'intero ... che non fanno altro che confermare quanto appena scritto: nell'Unione Europea, Paesi Efta eUnito ...«Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel» dell’emergenza coronavirus. Lo afferma David Nabarro, emissario speciale dell’Organizzazione Mondiale ...La fine della pandemia è sempre più vicina. I dati più confortanti arrivano dalla Gran Bretagna, dove i contagi Omicron sono in calo: per questo potrebbe diventare il primo ...