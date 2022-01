Covid | il messaggio di un ristoratore in intensiva | “Ho sbagliato a non vaccinarmi | non pensavo fosse così Spero che la lezione aiuti gli scettici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) “Hoa non. Non si può rischiare di morire nell’arco di poche ore”. Pietro Candela,di Bolzano è ricoverato in terapiada inizio gennaio dopo aver contratto il. Ora spera in buone notizie dai medici, ma, in un video, racconta di essersi pentito di non aver fatto il vaccino. “I medici sono stati fantastici e mi hanno messo di fronte alla realtà. È stato un percorso duro chefinisca presto – ha detto – Ho fatto una scelta sbagliata e ho fatto rischiare la vita anche a mia madre e mia moglie. Nonche il virus potesse essere”. Poi, l’appello a chi non ha ancora deciso di vaccinarsi: “Che questo mi serva daqualcuno ...