Covid: Hana Horkà si contagia volontariamente, e muore (Di martedì 18 gennaio 2022) La cantante folk della Repubblica Ceca Hana Horkà ha deciso di contagiarsi volontariamente di Covid per non vaccinarsi. È finita male. Hana Horka? (Facebook)Non tutti sono d’accordo con la campagna vaccinale. Molte persone, sia in Italia che all’estero, decidono di non vaccinarsi, per i motivi più disparati. Eppure, spesso questa scelta può portare a gravissime conseguenze per la salute dell’individuo. Specie se si sceglie di contagiarsi al fine di non doversi vaccinare, godendo della ‘guarigione avvenuta’ al fine di ottenere il Green Pass. Questa è stata la scelta della cantante della Repubblica Ceca Hana Horkà, che le è però stata fatale. Horkà si era contagiata ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 gennaio 2022) La cantante folk della Repubblica Cecaha deciso dirsidiper non vaccinarsi. È finita male.Horka? (Facebook)Non tutti sono d’accordo con la campagna vaccinale. Molte persone, sia in Italia che all’estero, decidono di non vaccinarsi, per i motivi più disparati. Eppure, spesso questa scelta può portare a gravissime conseguenze per la salute dell’individuo. Specie se si sceglie dirsi al fine di non doversi vaccinare, godendo della ‘guarigione avvenuta’ al fine di ottenere il Green Pass. Questa è stata la scelta della cantante della Repubblica Ceca, che le è però stata fatale.si erata ...

Advertising

fanpage : #HelenaHorkà è morta di Covid a 57 anni, sui social aveva scritto di voler contrarre volontariamente il virus per n… - ilriformista : La cantante folk ceca Hana Horká ha volontariamente contratto il Coronavirus per evitare il vaccino: pochi giorni d… - Kjj_it : @Manuel16381191 @Stefano3145 @PietroArnoldi96 @MedBunker Caro Manzo, io non ho studiato virologia. Ma comunicazione… - thewhitefly_ : RT @Marty_Loca80: Hana Horkà, cantante folk specializzata in musica irlandese e scozzese. Decide di prendere il Covid per evitare il vaccin… - Carmela_oltre : RT @Marty_Loca80: Hana Horkà, cantante folk specializzata in musica irlandese e scozzese. Decide di prendere il Covid per evitare il vaccin… -