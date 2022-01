Covid Francia, quasi mezzo milione di contagi in 24 ore. Positività al 23,9% (Di martedì 18 gennaio 2022) Mai così tante infezioni da Covid in un solo giorno in Francia , nel Paese transalpino è record assoluto da inizio pandemia con 464.769 nuovi casi . Secondo la Santé publique France il tasso di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Mai così tante infezioni dain un solo giorno in, nel Paese transalpino è record assoluto da inizio pandemia con 464.769 nuovi casi . Secondo la Santé publique France il tasso di ...

